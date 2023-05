Lange Haftstrafen für »Oath Keepers«

Washington. In den Vereinigten Staaten ist nach der Verurteilung des Anführers der »Oath Keepers« wegen der Erstürmung des US-Kapitols im Januar 2021 ein weiteres Mitglied der rechten Miliz mit einer Haftstrafe belegt worden. Für ihre gewalttätige Rolle beim Sturm auf den Sitz des US-Parlaments wurde eine ehemalige Soldatin am Freitag zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Erst am Donnerstag war der Gründer der Gruppe, Stewart Rhodes, zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 58jährige war für schuldig befunden worden, ein Komplott geschmiedet zu haben, um die offizielle Bestätigung des Wahlsiegs von US-Präsident Joseph Biden zu verhindern. Dabei handelt es sich um die höchste bisherige Strafe wegen »aufrührerischer Verschwörung«. Anhänger des vorherigen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses erstürmt. Es gab mehrere Tote. (dpa/AFP/jW)