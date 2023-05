Asiengeschäft: Daimler und Toyota fusionieren

Tokio. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will große Teile des Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen. So soll die Daimler-Truck-Tochter »Mitsubishi Fuso Truck and Bus« mit der Toyota-Tochter Hino in einer Holdinggesellschaft fusionieren, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten. Das Vorhaben in Asien soll den Umbau der Nutzfahrzeuggeschäfte unterstützen und die gemeinsame Nutzung von Technologien forcieren. Die Firmen würden unter anderem bei der Entwicklung von Wasserstoffantrieben zusammenarbeiten, hieß es. (dpa/jW)