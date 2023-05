Geschönte Statistik

Fabian Sommer/dpa Ein in Bezug auf die Nährwerttabelle sicherlich relativ ausgewogener Warenkorb: Für Niedriglöhner dürfte er aber zu teuer sein.

Es ist das alte Lied: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wie man mit Statistiken »lügt«, hat am Dienstag einmal mehr die oberste Schätzbehörde im Auftrag des Bundesinnenministeriums unter Beweis gestellt. Das Statistische Bundesamt ermittelte den »höchsten gemessenen Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal seit Beginn der Zeitreihe 2008«. Die Nominallöhne seien im ersten Quartal 2023 um satte 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen.

Das Betrugspotential liegt bereits in der Grundgesamtheit der Erhebung. Der Nominallohnindex bildet nämlich die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste von allen Beschäftigten ab. Damit schlägt sich zum Beispiel die »saftige« Erhöhung des Mindestlohns in der Statistik nieder. Mehr als sechs Millionen Lohnabhängige erhalten seit vergangenem Oktober 1,55 Euro mehr pro Stunde. Sie leben und arbeiten damit zwar auf höherem, aber weiterhin »armutsgefährdendem« Niveau.

In den gleichen Berichtszeitraum fiel auch die Erhöhung der Minijobverdienstgrenze von 450 auf 520 Euro. Infolge der Agenda 2010 verdrängten Minijobs Hunderttausende reguläre Stellen. Mit der neuerlichen Ausweitung dieses Geschäftsmodells dürfte sich der Kreis derer, die durch alle sozialen Sicherungssysteme fallen, weiter erhöhen. Die überdurchschnittliche Steigerung von 8,9 Prozent, die das Statistische Bundesamt für den Niedriglohnbereich gemessen hat, spiegelt also weniger eine Verbesserung als vielmehr eine drastische Prekarisierung der Arbeitswelt wider.

Und dann wären da noch die Sonderzahlungen, die das Wiesbadener Amt ebenfalls großzügig mit in seinen Nominallohnindex einbezogen hat. Bis zu 3.000 Euro konnten Beschäftigte einmalig steuer- und abgabenfrei von ihren »Arbeitgebern« erhalten – selbstverständlich nur, wenn diese wollten. Allerdings wurden die sogenannten Inflationsausgleichsprämien gerade in den Niedriglohnbuden, wenn überhaupt, nicht in voller Höhe bezahlt. Angesichts von Lebensmittelpreissteigerungen zwischen 30 und 75 Prozent insbesondere bei den Eigenmarken von Discountern und der Erhöhung der Energiekosten um teils 200 Prozent, kann auch nicht von einer »Abfederung des Kaufkraftverlustes der Beschäftigten« gesprochen werden. Und am perfidesten ist, dass sich diese Sonderzahlungen doch gerade ausgedacht wurden, um tabellenwirksame und damit dauerhafte Lohnsteigerungen zu verhindern. Und zwar im Bündnis von Regierung, Kapital und Gewerkschaften. Schlechte Tarifabschlüsse trotz steigender Kampfbereitschaft in den Belegschaften waren die Folge dieser »konzertierten Aktion«.

Das Statistische Bundesamt hat 2022 für das erste Quartal 0,9 Prozent und für das gesamte Jahr vier Prozent Reallohnverlust ermittelt. Steht nun zum Jahresbeginn trotz aller Beschönigung ein Reallohnverlust von 2,3 Prozent, markiert das gegenüber dem vergangenen Jahr nicht nur eine drastische Verschlechterung, sondern erst ihren Anfang.