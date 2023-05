Beijing lehnt Treffen mit US-Vertreter ab

Beijing. China hat den Wunsch der USA nach einem Treffen der Verteidigungsminister beider Länder abgelehnt. Außenamtssprecherin Mao Ning sagte am Dienstag in Beijing, die USA seien sich im klaren »über die Schwierigkeiten für den Militärdialog zwischen China und den USA«. Die Forderung nach einer Aufhebung der US-Sanktionen gegen den General und heutigen Verteidigungsminister Li Shangfu wiederholte sie nicht. Doch forderte Mao, die USA sollten ihre Fehler korrigieren und »die notwendige Atmosphäre« für ein Treffen schaffen. Die USA hatten um eine Begegnung von Lloyd Austin mit General Li am Rande des Shangri-La-Sicherheitsdialogs von Freitag bis Sonntag in Singapur gebeten. Wegen des Handels mit Russland hatten die USA 2018 die Abteilung für Waffenentwicklung der Volksbefreiungsarmee und deren damaligen Leiter Li mit Sanktionen belegt. (dpa/jW)