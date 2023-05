Israels Präsident in Aserbaidschan

Baku. Der israelische Präsident Isaac Herzog ist am Dienstag erstmals zu einem Staatsbesuch nach Aserbaidschan gereist. Während der zweitägigen Visite in der Hauptstadt Baku will Herzog mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew über eine Vertiefung der strategischen Beziehungen beider Länder sprechen. Aserbaidschan sei ein »freundliches, nahes, wichtiges Land, ein Schlüsselland«, sagte Herzog. Man dürfe nicht vergessen, dass Aserbaidschan ein Nachbarland des Iran sei, sagte Herzog. »Der Iran ist ein instabiler Faktor in der Region, der die ganze Zeit Aktivitäten gegen Israel anstrebt und gegen das sich entwickelnde Bündnis für Frieden und Sicherheit in der Region.« Dies werde er bei seinem Besuch ansprechen. (dpa/jW)