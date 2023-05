Dänemark erhöht Rüstungsausgaben

Kopenhagen. Die dänische Regierung hat vor, die Rüstungsausgaben des Landes innerhalb von zehn Jahren zu verdreifachen. »Die Regierung will die dänische Verteidigung und Sicherheit beträchtlich stärken«, teilte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Dienstag mit. Es sollen über die kommenden zehn Jahre etwa 143 Milliarden dänische Kronen (19,2 Milliarden Euro) ausgegeben werden – nicht zuletzt, um die Zwei-Prozent-Zielvorgabe der NATO zu erreichen. Aktuell gibt Dänemark 1,38 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Rüstung aus. Am Montag hatte das Land weitere Hilfen für die Ukraine angekündigt, in Höhe von 17,9 Milliarden Kronen hauptsächlich in Form von Militärhilfe. (AFP/jW)