Brasilien: Proteste vor Abstimmung zu Landgesetz

São Paulo. Kurz vor einer Abstimmung im brasilianischen Parlament über ein Gesetz zur Ausweisung von Schutzgebieten haben Indigene nahe der Millionenmetropole São Paulo am Dienstag eine Autobahn blockiert. Die Militärpolizei setzte daraufhin Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Das Gesetz sieht vor, dass nur Land als Schutzgebiet ausgewiesen werden kann, das am Tag der Verkündung der Verfassung am 5. Oktober 1988 von indigenen Völkern bewohnt wurde. Kritiker bemängeln, dass Indigene dann keine Stammesgebiete mehr zurückbekommen könnten, aus denen sie bereits zuvor vertrieben worden waren. Zudem dürfte es Landwirten und Unternehmen leichter fallen, Land zu erwerben. (dpa/jW)