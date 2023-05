Annäherung zwischen Iran und Ägypten

Teheran. Der Iran will im Zuge einer Wiederannäherung an die arabischen Länder in der Region auch seine Beziehungen zu Ägypten verbessern. Präsident Ebrahim Raisi beauftragte damit das Außenministerium der Islamischen Republik, wie die Nachrichtenagentur ISNA am Dienstag berichtete. Am Montag hatte Irans »Revolutionsführer«, Ajatollah Ali Khamenei, nach einem Besuch des Sultans von Oman, der in der Region als wichtiger Vermittler gilt, die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Ägypten begrüßt. (dpa/jW)