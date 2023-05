EU verdoppelt Hilfen für Republik Moldau

Brüssel. Kurz vor einem Gipfel in Moldau verdoppelt die EU ihre Finanzhilfen für das Land. Die Kredite werden von 150 auf 295 Millionen Euro aufgestockt, wie Brüssel am Dienstag beschloss. Am Donnerstag werden die Staats- und Regierungschefs aus 47 europäischen Ländern in Chisinau erwartet. Die sogenannte Makrofinanzhilfe soll dem Staat vorgeblich helfen, seine Wirtschaft zu stabilisieren und strukturelle Reformen umzusetzen. Die erste Tranche hatte Brüssel nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gewährt. An diesem Mittwoch will der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zudem eine neue »Zivilmission« in Moldau verkünden. (AFP/jW)