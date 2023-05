Russland verstärkt nach Angriff Luftabwehr

Moskau. Rund 15 Monate nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist Moskau am Dienstag zum zweiten Mal Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Laut dem Verteidigungsministerium wurde die Hauptstadt mit acht unbemannten Flugobjekten attackiert, die alle zerstört worden seien. Verantwortlich für den Angriff sei die Ukraine. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak wies eine Verwicklung seines Landes zurück, zeigte sich aber erfreut über die Angriffe. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte an, die Luftabwehr der Hauptstadt werde verstärkt. Das Außenministerium in Moskau erklärte, es behalte sich als Reaktion auf die Attacke die »härtesten möglichen Maßnahmen« vor. »Die Zusicherungen von NATO-Vertretern, dass das Kiewer Regime keine Angriffe auf russisches Territorium durchführen wird, erweisen sich als völlig heuchlerisch.« (Reuters/jW)