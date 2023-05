Angriff auf Verdi-Gewerkschafter Akman

Berlin. In die Wohnung des Verdi-Vorstandskandidaten Orhan Akman ist offenbar eingebrochen und Buttersäure ausgebracht worden. Dies teilte der Gewerkschafter am Sonntag mit. Den Einbruch und den angerichteten Schaden habe er am Sonnabend bemerkt. Am Türgriff habe eine Kopie seines Schriftsatzes mit der Klage gegen das Nominierungsverfahren der für den Handel zuständigen Verdi-Abteilung gehangen. In der Wohnung seien private Ordner »durchwühlt und offen auf dem Sofa liegend« vorgefunden worden. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert. Er lasse sich »weder durch kriminelle Einbrecher noch von politischen Gegnern einschüchtern«, betonte Akman. (jW)