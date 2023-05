UN-Konferenz berät über Plastikmüll

Paris. Um die Belastung von Umwelt und Menschen durch Plastikmüll einzudämmen, beraten die Vereinten Nationen von diesem Montag an in Paris über ein globales, verbindliches Abkommen. Der UN-Wunsch ist es, die Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle bis 2040 drastisch einzudämmen. Umweltschützer, die Kunststoffindustrie und ölproduzierende Staaten aber verfolgen bei dem Treffen sehr unterschiedliche Ziele. Während Umweltverbände nach einem Ende des »Plastikzeitalters« rufen, fordert die chemische Industrie mehr Recycling und setzt auf »technische Innovationen«. Bis 2024 will die UN eine Konvention erarbeiten, in der verbindliche Regeln und Maßnahmen festgelegt werden, die den gesamten Lebenszyklus von Plastik betreffen. Das Pariser Treffen (bis Freitag) ist die zweite von fünf zwischenstaatlichen Verhandlungsrunden für ein weltweites Abkommen. (dpa/jW)