Somalia soll demokratischer werden

Mogadischu. Am Sonntag unterzeichneten in Somalia Regierung und Vertreter der Bundesstaaten ein Abkommen zur Einführung des direkten und allgemeinen Wahlrechts sowie eines Präsidialsystems. Die Reform solle ein »Vielparteiensystem« ermöglichen, wie die Regierung erklärte. Seit 1969 werden politische Vertreter bisher in einem komplexen indirekten Wahlsystem bestimmt. Das neue Wahlrecht soll erstmals bei Kommunalwahlen im Juni 2024 angewandt werden. Die erste direkte Wahl eines Staatspräsidenten ist für 2026 geplant. (AFP/jW)