Unsere Genossenschaft tagt

Michael Sommer/jW Noch unter Corona-Bedingungen: Vollversammlung der Genossenschaft LPG junge Welt eG 2022

Liebe Leserinnen und Leser der jungen Welt,

liebe Genossinnen und Genossen der LPG junge Welt eG,

die journalistische Unabhängigkeit der Tageszeitung junge Welt wird vor allem dadurch gesichert, dass sie einer Genossenschaft gehört: Die Linke Presse Verlags-, Förderungs- und Beteiligungsgenossenschaft junge Welt eG (kurz LPG junge Welt eG) ist Herausgeberin dieser Zeitung. Die diesjährige Generalversammlung findet am Samstag, 24. Juni 2023 ab 13 Uhr in der jW-Galerie in Berlin (Torstraße 6, 10119 Berlin) statt (siehe auch Einladung und vorläufige Tagesordnung auf Seite neun dieser Ausgabe). Dort werden wir über die aktuellen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen unserer Arbeit sprechen. Zudem ist der Aufsichtsrat in diesem Jahr neu zu wählen.

Es gibt eine Besonderheit auf der kommenden Generalversammlung: Die Satzung soll kräftig überarbeitet werden! Zwar sind grundsätzliche Änderungen nicht vorgesehen, aber viele Aktualisierungen sind notwendig geworden: Zum einen hat sich das Genossenschaftsgesetz geändert, zum anderen gibt es Hinweise vom Genossenschaftsdachverband für Optimierungen. Zudem wollen wir viele Details an reale Bedingungen anpassen (so besitzt die Genossenschaft mittlerweile zwei Unternehmen, in der bisherigen Satzung blieb das sprachlich unberücksichtigt).

Weil aber dazu Veränderungen an vielen Stellen notwendig werden, möchten wir allen Genossinnen und Genossen unsere Vorschläge vorab zur Verfügung stellen. Sie sind auf unserer Genossenschaftsseite im Internet zu finden ­(jungewelt.de/lpg). Bitte studiert die Vorschläge! Gerne nehmen wir Hinweise entgegen, zudem kann jede Genossin und jeder Genosse weitere Änderungsvorschläge einreichen. Damit wir sie aber prüfen und gegebenenfalls in die Vorschläge einarbeiten können, müssen sie uns bis Mittwoch, den 14. Juni 2023, erreicht haben.

Es besteht auch die Möglichkeit, Anträge zu anderen Themen an die Generalversammlung zu stellen. Auch diese müssen spätestens bis Mittwoch, 14. Juni 2023 hier bei uns in der Torstraße 6 eingegangen sein. Nur dann können sie in die Tagesordnung aufgenommen werden, die in der aktuellen Ausgabe der Tageszeitung junge Welt vom Samstag, 17. Juni 2023 veröffentlicht wird (laut Satzung kann auf der Generalversammlung nur über das abgestimmt werden, was zumindest eine Woche zuvor angekündigt wurde).

Damit wir die Generalversammlung gut planen können, bitten wir um vorherige Anmeldung. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Genossenschaft. Über die Ergebnisse der Versammlung wird dann ausführlich in der jW-Ausgabe vom Montag, 26. Juni 2023, berichtet.

Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit!