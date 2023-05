Karten Gravert/arte Moein Dmeidy, Bürgermeister des palästinensischen Dorfs Huwara, neben einem von israelischen Siedlern zerstörten Auto

Aktiv und gesund

Die Alpenrose im Vorgarten als Medikament gegen Infektionen, Fieber und Zahnschmerzen: Rhododendren sind in Indien, Indonesien und der Türkei nicht nur Zierpflanzen. Außerdem geht’s um Bergsteigen und Vorkochen. D 2021.

BR, 14.10 Uhr

Fahr mal hin

Im Fluss der Zeit – Unterwegs im Brexbachtal

Einst trennte hier der Limes Römer von Germanen: Das rheinland-pfälzische Brexbachtal ist nunmehr Mekka der Pfadfinder, befindet sich seit 1949 dort doch das größte Zeltlager Europas. D 2023.

SWR, 18.15 Uhr

Die Simpsons

Der lächelnde Buddha

Damals zeitgemäß zahmes China-Bashing: Damit Marges Schwester Selma ein Baby adoptieren kann, reisen die Simpsons in die Volksrepublik und veräppeln die Behörden, indem sich Homer als Selmas Mann und Bart und Lisa als deren Kinder ausgeben. Das am »Platz des Himmlischen Friedens« angebrachte Schild mit dem Hinweis, 1989 sei dort »nichts passiert«, spricht bei den »Simpsons« mehr Wahrheit aus als die eh widerlegten Massakernarrative. Zeigt auch Madam Wu, die den Schmu der Simpsons durchschaut und die Amerikaner, vom Panzer gestiegen, auf Augenhöhe zur Rede stellt, statt sie über den Haufen zu fahren. USA 2005.

Pro sieben, 18.40 Uhr

Re: Israel im Griff der Rechten

Die radikale Rechte in Israel in der Regierung: Mit dem Finanzminister Bezalel Smotrich etwa ist der Gründer der rechten NGO »Regavim« vertreten. Smotrich forderte als Vergeltung für den Mord an zwei israelischen Siedlern im Westjordanland im Februar dieses Jahres die Vernichtung eines nahegelegenen palästinensischen Ortes: »Ich denke, das Dorf Huwara muss ausradiert werden.« Die von der israelischen Regierung geplante Reform, die dem Parlament erlaubt, Entscheidungen der Judikative zu kippen, soll derweil staatlicher Willkür Tür und Tor öffnen. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

The Rolling Stones

»You can’t always get what you want«, falls es aber eine Dokumentation zum damals 50. Bandjubiläum der unsterblichen Stones ist, dann kriegst du doch, was du willst. Der Mitschnitt vom 2006er Konzert an der Copacabana im Anschluss. GB/USA 2012.

Arte, 21.45 Uhr

Stiefbrüder

Ewige Jugend gone wrong: Brennan (Will Ferrell) und Dale (John C. Reilly) sind die Haare längst von den Stirnecken geflohen, und trotzdem wohnen sie noch bei Mom respektive Dad. Die aber heiraten und machen die beiden Spätzünder zu Stiefgeschwistern. Wenn nach Wilhelm Reich die Kleinfamilie die »kleinste Zelle des Faschismus« ist, dann ist diese Patchworkfamilie ein im Biolabor zusammengepanschter offen terroristischer Failed-State. USA 2008.

ZDF Neo, 21.55 Uhr