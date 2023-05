Erster »Cum-Ex«-Prozess gegen einen Berater

Frankfurt am Main. Im Zuge der Aufarbeitung des milliardenschweren »Cum-Ex«-Steuerbetrugs muss ein früherer hochrangiger Anwalt der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer ab September vor Gericht. Die Hauptverhandlung am Landgericht Frankfurt am Main wegen des Vorwurfs der schweren Steuerhinterziehung soll am 9. September beginnen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag bestätigte. Erstmals gehe es in dem Prozess um die strafrechtliche Verantwortung eines Beraters bei »Cum-Ex«-Geschäften, erläuterte die Behörde. Dem Anwalt werde vorgeworfen, mit Gutachten den Anschein der Rechtmäßigkeit der Geschäfte erweckt zu haben. (Reuters/jW)