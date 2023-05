Preis für europäisches Gas fällt weiter

Amsterdam. Der Preis für europäisches Erdgas hat den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht. Am Donnerstag wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 25,80 Euro je Megawattstunde gehandelt. So günstig war Erdgas zuletzt im Juni 2021. Im Sommer 2022 erreichte der Referenzpreis Rekordhöhen von mehr als 300 Euro je Megawattstunde. Seit Ende vergangenen Jahres fällt er. LNG-Importe sorgen für ein Überangebot. Auch die deutschen Gasspeicher bieten mit einem für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Füllstand von 72,76 Prozent nicht mehr viel Platz. Ein weiterer Preisrückgang ist wahrscheinlich. (AFP/jW)