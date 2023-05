Wahlen in Ecuador Mitte August

Quito. Der Nationale Wahlrat Ecuadors in Quito hat am Dienstag abend (Ortszeit) einer Abhaltung vorgezogener Wahlen am 20. August zugestimmt. Vor einer Woche hatte der rechte Präsident Guillermo Lasso nach Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens wegen Veruntreuung gegen ihn die Auflösung des Parlaments angeordnet und den Wahlrat aufgerufen, vorgezogene Wahlen anzusetzen. Lasso kann unterdessen sechs Monate lang mit Dekreten weiterregieren. Ob er sich zur Wiederwahl aufstellen lassen will, ist derzeit noch nicht bekannt. (AFP/jW)