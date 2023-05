Mehrheit hat Angst vor Altersarmut

Garching. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat laut einer neuen Umfrage Angst vor Altersarmut. Im Auftrag des Finanzdienstleisters Swiss Life wurden vom 28. April bis 1. Mai 2.089 repräsentativ ausgewählte Erwachsene befragt. 49 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen gaben an, sich vor einem Lebensabend in Armut zu fürchten. Zu dem Ergebnis merkte Swiss-Life-Deutschlandchef Jörg Arnold an, die »weiterhin bestehenden Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern« schlügen »sich auch in durchschnittlich niedrigeren Rentenansprüchen nieder«. (dpa/jW)