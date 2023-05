Grünen-Büro bekommt Brief mit Pulver

Flensburg. Wegen eines an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) adressierten Umschlags mit einem unbekannten weißen Pulver ist ein Polizeirevier in Flensburg geräumt worden. Ein Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle der Grünen habe den Briefumschlag am Mittwoch auf der Wache abgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des verdächtigen Inhalts habe man die Feuerwehr gerufen. Nach einer Untersuchung seien gefährliche Substanzen ausgeschlossen worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Donnerstag. (dpa/jW)