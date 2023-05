BRD steckt offiziell in der Rezession

Wiesbaden. Die deutsche Wirtschaft ist offiziell in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte von Januar bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. In einer ersten Schätzung war das Amt Ende April noch von einer Stagnation ausgegangen. Bei zwei Minusquartalen in Folge liegt eine Rezession vor. Im letzten Quartal 2022 war die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent gesunken. Der Wiederaufschwung fiel aus, weil der private Konsum im ersten Quartal um 1,2 Prozent schrumpfte. Wesentlicher Grund dafür waren die Kaufkraftverluste der Verbraucher infolge der hohen Inflation. Eine Trendwende ist vorerst nicht in Sicht, die Bundesbank hofft auf einen allenfalls »leichten Anstieg« im zweiten Quartal. (Reuters/jW)