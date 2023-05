Laster rammt Barriere vor Weißem Haus

Washington. Ein junger Mann hat mit seinem Kleinlaster wahrscheinlich absichtlich eine Sicherheitsabsperrung in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington gerammt. Der Fahrer sei am Montag abend (Ortszeit) festgenommen worden, teilte der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service mit. Es sei niemand verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 19jährigen Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri. US-Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass eine Flagge mit einem Hakenkreuz beschlagnahmt worden sei. Der Mann sei unter anderem wegen des Verdachts festgenommen worden, den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder ein Familienmitglied töten, entführen oder verletzen zu wollen, so die Polizei. (dpa/jW)