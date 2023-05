Westbank: Israel zerstört weiter Häuser

Ramallah. Knapp drei Monate nach einem tödlichen Anschlag in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv hat Israels Armee völkerrechtswidrig im Rahmen einer Kollektivbestrafung die Wohnung des Attentäters zerstört. Israelische Truppen zündeten am Dienstag Sprengsätze im zweiten Stock eines vierstöckigen Gebäudes bei Ramallah im Westjordanland, wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete. Die Wohnung gehöre der Familie des Attentäters, Nachbarn hätten das Gebäude ebenfalls verlassen müssen. Bei Konfrontationen mit Anwohnern seien zwei Menschen verletzt worden. Der Attentäter hatte am 9. März im Zentrum Tel Avivs das Feuer auf Passanten eröffnet. Zwei junge Männer wurden schwer verletzt, einer der beiden starb knapp zwei Wochen nach dem Anschlag. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen. (dpa/jW)