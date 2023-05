Osttimor: Wahlsieger ist Exregierungschef

Dili. Die Partei des früheren Unabhängigkeitskämpfers, Präsidenten und Regierungschefs Xanana Gusmão hat die Parlamentswahl in Osttimor gewonnen. Wie aus den am Dienstag von der Wahlbehörde veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht, entfielen bei dem Urnengang am Sonntag 41,6 Prozent der Stimmen auf Gusmãos CNRT und 25,7 Prozent auf die derzeit regierende Fretilin. Dem 76jährigen steht somit der Weg zu einer Rückkehr an die Regierungsspitze des erst seit 2002 unabhängigen südostasiatischen Inselstaats offen. Der CNRT stehen nun 31 der 65 Sitze im Nationalparlament zu. Damit verfehlt sie zwar die absolute Mehrheit, der osttimorischen Verfassung zufolge erhält für diesen Fall aber die Kraft mit den meisten Sitzen die Chance, eine Koalitionsregierung zu bilden. (AFP/jW)