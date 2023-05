Polen beginnt Ausbildung ukrainischer Piloten

Brüssel. Als womöglich erstes EU-Land hat Polen nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets gestartet. Das Training habe »in mehreren Ländern begonnen«, darunter Polen, sagte Borrell am Dienstag am Rande des EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Ein EU-Diplomat bestätigte seine Angaben. (AFP/jW)