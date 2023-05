EU zahlt an Ukraine weitere 1,5 Milliarden Euro

Brüssel. Die EU hat weitere 1,5 Milliarden Euro Finanzhilfe an die Ukraine gezahlt. Dies sei die vierte Tranche der Ukraine-Hilfen, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Insgesamt sind bis zu 18 Milliarden Euro vorgesehen. »Seit Beginn dieses Jahres hat die EU bereits 7,5 Milliarden Euro an Makrofinanzhilfe gezahlt. Diese Mittel tragen erheblich dazu bei, den unmittelbaren Finanzbedarf der Ukraine zu decken. Und es wird noch mehr kommen«, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen laut Mitteilung. (dpa/jW)