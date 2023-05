Russland wirbt in China für mehr Zusammenarbeit

Shanghai. Der russische Regierungschef Michail Mischustin hat zum Auftakt eines zweitägigen Besuchs in China für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit geworben. Bei einem Wirtschaftsgipfel in Shanghai sagte Mischustin am Dienstag: »Russische Landwirte sind bereit, den Export ihrer Produktion auf den chinesischen Markt deutlich auszubauen und das Spektrum der gelieferten Pflanzen- und Tierprodukte zu erweitern«, sagte ­Mischustin. Moskau sucht die durch westliche Sanktionen hervorgerufene Verluste auszugleichen. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums stellte sich am Dienstag hinter Russland. China verurteile »einseitige Sanktionen«, die weder auf internationalem Recht noch auf einem Mandat des UN-Sicherheitsrates beruhten. Die Zusammenarbeit zwischen China und Russland richte sich nicht gegen andere Staaten. (dpa/jW)