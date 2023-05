Dramatischer Appell

Nikolas Kokovlis/NurPhoto/imago

Mit einem offenen Brief haben Plattformarbeiter an die zuständigen Minister der EU appelliert, ihre Rechte zu stärken. Mitte Juni soll der Ministerrat über eine EU-Richtlinie abstimmen, in der es um die Abgrenzung zwischen Selbständigkeit und Arbeitnehmerschaft bei über Internetplattformen Beschäftigten geht. Die EU schätzt laut Netzpolitik.org, dass über fünf Millionen der rund 28 Millionen dieser Beschäftigtengruppe fälschlich als Selbständige eingestuft seien. Bereits seit 2021 wird in Gremien der Europäischen Union über den Richtlinienentwurf der EU-Kommission diskutiert, der mittlerweile mehrfach überarbeitet wurde. Das EU-Parlament hatte Anfang Februar seinen Standpunkt zur Thematik im Plenum abgestimmt, der den Wünschen der Fahrer und Kuriere am nächsten kommt, die sich am 9. Mai mit ihrem dreiseitigen Brief an die EU-Arbeitsminister gewandt haben.

Ein strittiger Punkt im Richtlinienentwurf ist die Methode, mit der Plattformen wie Uber oder Wolt nachweisen müssen, ob Beschäftigte selbständig oder weisungsgebunden arbeiten. Das EU-Parlament schlägt in seiner Stellungnahme zur Richtlinie vor, dass die Unternehmen ausnahmslos eine reale Selbständigkeit nachweisen müssen. Gibt es Zweifel daran, sei von einem abhängigen Anstellungsverhältnis auszugehen, das EU-weit einheitlich zu regeln ist. Die Richtlinie soll außerdem die Beziehung zwischen den Plattformen und den für sie Arbeitenden sowie die Durchschaubarkeit der angewendeten Algorithmen regeln.

Vertreter von 16 Fahrer- und Kurierzusammenschlüssen aus acht Ländern haben den offenen Brief unterzeichnet und darin ihre Arbeitssituation plastisch geschildert. Darunter z.B. das Lieferando Workers Collective aus Deutschland, Syndicat CGT des Livreurs Ubérisés Toulousains aus Frankreich und Filt Cgil Emilia Romagna aus Italien. Viele der Betroffenen hätten zu Beginn ihrer Tätigkeit für die Plattformen geglaubt, dass sie als Selbständige über ihre Preise, ihre Arbeitszeiten und -bedingungen selbst bestimmen könnten. Schnell müssten sie erfahren, wie anders die Realität aussehe: »Wir verbringen unsere Tage damit, auf einen Auftrag oder eine Besorgung zu warten«, schreiben sie. Wer einen von der Plattform zugewiesenen Auftrag ablehne, werde umgehend weniger beauftragt. So produziere das durch Algorithmen gesteuerte System Scheinselbständige, die bis zu 13 Stunden täglich, an jedem Tag der Woche auf Aufträge für den Transport von Speisen und Waren warteten – und dafür am Ende mit 1.300 Euro monatlich nach Hause gingen. »Uber, Bolt, Heetch, diese Plattformen benutzen uns als ihre Sklaven. Wir sind von ihrem Willen abhängig und stehen unter ihrer Kontrolle, aus Angst, nicht über die Runden zu kommen«, heißt es weiter. Die Plattformen selbst hingegen kassierten Provisionen von bis zu 40 Euro von Restaurants und anderen Geschäften, die Waren und Speisen von den Fahrern und Kurieren zu den Kunden liefern ließen.

Nach einem Unfall seien die Plattformen, die sonst die Kuriere komplett via App überwachten, sofort unerreichbar. Niemand könne einschätzen, warum er einen Auftrag erhalte und einen anderen nicht, denn die eingesetzten Algorithmen bestimmten und kontrollierten die Arbeit ununterbrochen und komplett intransparent. Dagegen solle die EU-Richtlinie eine brauchbare Handhabe liefern, appellieren die Fahrerzusammenschlüsse. Doch sie sind beunruhigt über den vorliegenden Entwurf, der zu viele Ausnahmen bei der Einstufung der Fahrer und Kuriere als abhängig Beschäftigte vorsieht. Während des Beratungsprozesses in den EU-Gremien hätten die Plattformbetreiber offene Ohren für ihre Einwände gefunden, während »Gewerkschaften und Beschäftigte verjagt« würden, »wenn sie ihren Fall vortragen möchten«.