»Unhaltbare« Zustände für Saisonarbeitskräfte

Berlin. Lohndumping, unzureichender Krankenversicherungsschutz und hohe Kosten für Unterkünfte sind bei der Spargel-, sonstigen Gemüse- und Erdbeerernte in ­Deutschland laut einer ­Untersuchung von Oxfam keine Ausnahme. Saisonbeschäftigte in der Landwirtschaft sehen sich mit »systematisch gedrückten Löhnen und einer kaum durchschaubaren Kombination aus Stunden- und Akkordlöhnen konfrontiert«, wie es in einer am Montag veröffentlichten Studie von Oxfam und der Initiative Faire Landarbeit heißt. Diese »unhaltbaren« Zustände seien keine Einzelfälle. »Beschäftigte klagen regelmäßig über falsche Angaben bei der Arbeitszeiterfassung, wodurch sie mehr arbeiten müssen, als sie bezahlt bekommen«, sagte Benjamin Luig von der Initiative Faire Landarbeit. »Zehn Stunden schwere und monotone körperliche Arbeit sind Alltag in der deutschen Landwirtschaft.« (AFP/jW)