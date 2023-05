Ratingen: Drei Verletzte noch in Lebensgefahr

Düsseldorf. Bei der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf vor anderthalb Wochen sind 35 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen befänden sich weiter in Lebensgefahr, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in einer Sondersitzung des Landtagsinnenausschusses. Ein 57jähriger Ratinger soll die Explosion am 11. Mai ausgelöst haben, als Polizei und Feuerwehr seine Wohnungstür öffneten. Gegen ihn ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen worden. Schwer verletzte Einsatzkräfte seien brennend hinab auf die Straße gelaufen. (dpa/jW)