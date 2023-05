Haldenwang: »Sabotageakte« möglich

Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hält nach eigenem Bekunden »russische Sabotageakte« in Deutschland für möglich. Es gebe dafür ein »erhöhtes Risiko«, erklärte BfV-Präsident Thomas Haldenwang am Montag bei einem Symposium seiner Behörde in Berlin, ohne das näher zu begründen. Diese »Fähigkeiten sind faktisch vorhanden und können im Bedarfsfall auch gegen deutsche Ziele« eingesetzt werden. Die Intensität, der Umfang und die Komplexität der Tätigkeit russischer Nachrichtendienste hätten seit Beginn des Krieges in der Ukraine spürbar zugenommen, so Haldenwang. (dpa/jW)