Energiepreise weiter auf hohem Niveau

Berlin. Strom und Gas werden für einige Haushaltskunden etwas günstiger – allerdings oft auf hohem Niveau. Die in den vergangenen Monaten stark gesunkenen Großhandelspreise für Strom und Gas veranlassen immer mehr Grundversorger, ihre Haushaltskundenpreise zu senken. Das Vergleichsportal Verivox zählte von Mai bis Juli insgesamt 91 Preissenkungen bei Stromversorgern, bei Gas 80 Senkungen. Strom wird in der Grundversorgung bei diesen Tarifen demnach im Schnitt um rund zwölf Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent. Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, insgesamt jedoch »bleibt das Preisniveau hoch«, heißt es in der am Montag vorgestellten Untersuchung. So liegen laut Verivox noch immer knapp 80 Prozent aller Strom- und fast 90 Prozent aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen, die seit Januar gelten und die Bürger entlasten sollen.(dpa/jW)