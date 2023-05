Schwertransporte sollen erleichtert werden

Berlin. In der Windregion Nordwestdeutschland stockt der Ausbau der Windkraftanlagen – wegen unbearbeiteter Anträge für Schwertransporte. Nach einem Bericht der Bild am Sonntag liegen rund 15.000 dieser Papiere unbearbeitet bei der Regionalniederlassung der bundeseigenen Autobahn GmbH. Gründe seien ein komplexes Genehmigungsverfahren und die stark gestiegene Zahl der Anträge. Verkehrsstaatssekretär Oliver Luksic (FDP) kündigte eine Beschleunigung der Vorgänge an, indem Vorgaben gesenkt werden.(dpa/jW)