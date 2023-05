Rettungsschwimmer streiken nicht

Palma. Die Rettungsschwimmer von Palma hatten einen unbefristeten Streik geplant – in der Urlaubssaison. Dieser wurde nun abgesagt. Das teilte das zuständige Unternehmen Emergències Setmil am Sonntag mit. Die Firma habe die geforderte Lohnerhöhung gewährt, hieß es. Weitere Forderungen an die Rathausherren von Palma wurden bisher aber nicht erfüllt. Die Rettungsschwimmer verlangen unter anderem Verbesserungen an den Einrichtungen – nicht nur für sie selbst, sondern auch für behinderte Badegäste. (dpa/jW)