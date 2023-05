Iran: Sechs Beamte an Grenze getötet

Teheran. In der südostiranischen Provinz Sistan-Balutschistan sind nach lokalen Medienberichten sechs iranische Grenzbeamte bei einem Zusammenstoß mit einer bewaffneten Gruppe getötet worden. Die Wachen seien am Sonntag in Saravan nahe der iranischen Grenze zu Pakistan getötet worden, zitierte die Website der iranischen Justizbehörde, Mizan Online, den örtlichen Staatsanwalt Mehdi Schamsabadi. Hinter dem folgenschwersten Angriff in der ärmsten Provinz des Landes seit Monaten stehe eine »terroristische Gruppe«, die versucht habe, in den Iran einzudringen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Nach den Auseinandersetzungen sei sie über die Grenze zurück nach Pakistan geflohen. (AFP/jW)