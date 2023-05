Pakistan: Zivilisten vor Militärgericht

Islamabad. Demonstranten in Pakistan müssen sich in mutmaßlich politisch motivierten Prozessen vor Militärgerichten verantworten. Die Verfahren seien nun eingeleitet worden, erklärte Pakistans Armeechef Asim Munir vor Offizieren in der Metropole Lahore, wie der militärische Pressedienst am späten Samstag abend mitteilte. Munir begründete den Beginn der Verfahren mit dem Militärgesetz und Geheimhaltungsakten. Nach der kurzzeitigen Verhaftung des populären Expremiers Imran Khan war es landesweit zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Anhängern und Einsatzkräften gekommen. Amnesty International hatte bereits vor wenigen Tagen erklärt, dies sei eine »reine Einschüchterungstaktik« gegen die Opposition. Die Organisation Human Rights Commission of Pakistan sprach zudem von willkürlichen Verhaftungen von Politikern, die Khans Partei PTI angehören. (dpa/jW)