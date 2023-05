Fukushima: Südkoreaner prüfen AKW-Ruine

Seoul. Vor der geplanten Entsorgung riesiger Mengen radioaktiven Kühlwassers aus der japanischen AKW-Ruine Fukushima überprüft eine Expertengruppe aus Südkorea die von Umweltrechtlern kritisierte Maßnahme. Die Gruppe von 21 Experten sei am Sonntag in Japan eingetroffen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Sie werde bis zum nächsten Freitag bleiben. Die Gruppe will unabhängig die Sicherheit der geplanten Verklappung ins Meer überprüfen. Sie wolle die Anlagen in Fukushima auf der Grundlage wissenschaftlicher Standards untersuchen, wurde der Vorsitzende der Kommission für Nuklearsicherheit, Yoo Guk Hee, der die Gruppe leitet, zitiert. Auf den Besuch hatten sich der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida in diesem Monat bei einem Treffen in Seoul geeinigt. (dpa/jW)