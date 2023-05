Festnahmen nach Hinrichtungen im Iran

Trondheim. Nach der Exekution dreier Demonstranten im Iran sind einem Bericht zufolge mehrere Familienangehörige festgenommen worden. Wie die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw am Sonntag mitteilte, wurden zwei Brüder und eine Schwester des am Freitag hingerichteten Madschid Kasemi festgenommen. Sie sollen sich kritisch zu den fragwürdigen Prozessen geäußert haben.(dpa/jW)