Stimmenkauf in Griechenland vor Wahl

Athen. Wegen versuchten Wahlbetrugs hat die griechische Polizei am Vorabend der Parlamentswahl fünf Verdächtige festgenommen. Im Wagen eines der Verdächtigen seien 197 Ausweise, Pässe sowie eine Tasche mit 114 verschlossenen Umschlägen mit Wahlzetteln beschlagnahmt worden, auf allen sei bereits der Name desselben Abgeordneten angekreuzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANA am Sonntag unter Berufung auf die Polizeidirektion der nordgriechischen Region Thessalien. Laut den Ermittlern weise alles auf versuchten Stimmenkauf hin. Rund zehn Millionen Stimmberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. (AFP/jW)