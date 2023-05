Angeblich antisemitisch

Paul Zinken/dpa Wollen keine Repression in ihrem Namen: Jüdische Demonstrierende am Sonnabend auf dem Berliner Oranienplatz

Auch Jüdinnen und Juden müssen die Staatsmacht fürchten: Am Wochenende sind die Berliner Behörden erneut gegen Kundgebung mit Palästina-Bezug vorgegangen. Das Oberverwaltungsgericht hatte am Sonnabend vormittag das vergangene Woche vom Verwaltungsgericht ausgesprochene Verbot einer Demonstration in Berlin-Neukölln zum Gedenken an die Nakba (arabisch für Katastrophe), die Vertreibung Hunderttausender Palästinenser infolge der Staatsgründung Israels, bestätigt. Die nach dem Verbot angemeldete Demonstration »Jüdische Berlinerinnen fordern das Recht auf Erinnerung – auch für Palästinenserinnen« auf dem Berliner Oranienplatz mit etwa 500 Teilnehmern wurde am Sonnabend nachmittag nach gewaltsamem Einschreiten der Polizei aufgelöst.

»In einem demokratischen Land sollten Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit nie ein Privileg sein«, erklärte Udi Raz, Vorstandsmitglied des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«, mit Verweis auf die ausgesprochenen Demoverbote der vergangenen Wochen auf der Kundgebung. Auch gegen die Versammlung der »Jüdischen Stimme« habe die Polizei einen Beschränkungsbescheid erlassen und die »Befürchtung« geäußert, »wir würden antisemitischer Propaganda Raum geben«, so Raz.

»Etwa 80 bis 100 Menschen«, hätten die Kundgebung von »in der Spitze mehr als 300 Teilnehmern (…) als Ersatzveranstaltung missbraucht« und dort »antisemitische Äußerungen verbreitet«, sagte ein Polizeisprecher nach der aufgelösten Kundgebung gegenüber junge Welt. Nachdem die Veranstalter sich geweigert hätten, Teilnehmer auszuschließen, habe die Polizei »freiheitsentziehende Maßnahmen« gegen diese angewandt. Der Sprecher konnte die besagten Äußerungen nicht nennen, diese seien aber »beweissicher dokumentiert«.

Die Polizei habe den Ausruf »From the river to the sea, Palestine will be free« (»Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein«) beanstandet, erklärte die Anwältin der Anmelderin am Rande der Kundgebung dieser Zeitung. Das geschah demnach trotz mehrfacher Erklärung, dass es sich »weder um eine antisemitische noch irgendwie strafrechtlich relevante Äußerung handelt«. Die Forderung, Teilnehmer deswegen auszuschließen, habe man daher zurückgewiesen. Mindestens »ein Dutzend« Demoteilnehmer, »auch die jüdische Anmelderin«, seien schließlich von Beamten abgeführt worden. Die Begründung der Polizei zur Auflösung sei letztlich »vorgeschoben«, erklärte die Rechtsanwältin gegenüber jW. Das Vorgehen der Polizei füttere nun aber erneut die Erzählung, »Palästina-Demos seien aggressiv und antisemitisch«.

Das sollte sich bewahrheiten: »Antisemitismus in Kreuzberg: 100 Palästinenser-Anhänger stören jüdische Kundgebung«, titelte die Berliner Zeitung online. »Trotz des Verbots einer geplanten palästinensischen Demonstration« sei es »zu antisemitischen Übergriffen gekommen«, hieß es darin. Noch auf der Kundgebung hatte eine Rednerin am Nachmittag erklärt, man werde sich durch die Vorwürfe von Polizei und Versammlungsbehörden »nicht spalten lassen«.