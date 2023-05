Moldau: Zehntausende demonstrieren pro EU

Chisinau. In Moldau haben am Sonntag Zehntausende für einen Beitritt zur EU demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich mehr als 75.000 Menschen zu der Kundgebung im Zentrum der Hauptstadt Chisinau. »Wir sind gekommen, um laut mit Selbstbewusstsein und Stolz zu sagen, dass der Platz Moldaus in der Europäischen Union ist«, sagte die moldauische Präsidentin Maia Sandu, die zu der Demonstration aufgerufen hatte. Die Staatschefin sagte weiter, dass ihr Land der EU bis 2030 beitreten wolle. Ebenfalls für Sonntag waren aber auch erneut regierungskritische Demonstrationen angekündigt. (AFP/jW)