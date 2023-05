Streit um »Heizungswende«

R. Schmiegelt/IMAGO/Future Image Auch in Zukunft gilt: Am besten nicht mehr heizen. Denn billiger wird das Erwärmen der Wohnung mit neuen Geräten definitiv nicht

Von mehreren Seiten wurden am Wochenende Forderungen nach einem Neustart beim Heizungstausch laut. So forderte der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, in der Rheinischen Post, angesichts der »Umstrukturierung in der Führungsspitze des Ministeriums« solle Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) »einen neuen, realistischen Zeitplan für das Heizungsgesetz vorschlagen und die Zeit bis dahin nutzen, um es grundsätzlich zu überarbeiten«.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hat einen komplett neuen Anlauf für das Heizungsgesetz gefordert. Seine Empfehlung an die Regierung sei es, »kurz durchzuatmen, einen Schritt zurückzutreten und einen neuen Anlauf für die Heizungswende zu nehmen«, sagte PIK-Direktor Ottmar Edenhofer der Neuen ­Osnabrücker ­Zeitung vom Wochenende. Er schlug als liberale Alternative einen nationalen Emissionshandel mit Emissionsobergrenzen vor. Im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ließe sich eine Obergrenze für Emissionen festlegen, die das Heizen mit Gas schrittweise teurer machen würde. »Von sich aus« würden »die Menschen« dann auf weniger CO2-intensive Heizungen umstellen.

Die SPD-Fraktion hatte zuvor eine zu starke Fokussierung des Gesetzentwurfs auf die Wärmepumpe kritisiert. Der Regierungsentwurf sei dabei »zu einseitig«, sagte der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Was wirtschaftlich auf diejenigen zukommt, die auf eine Wärmepumpe umstellen, deutete am Sonntag das Beratungsunternehmen Enervis gegenüber dpa an. Die Geräte werden mit Strom betrieben – und derzeit sei bei den Strompreisen von aktuell durchschnittlich etwa 35 Cent pro Kilowattstunde für Endverbraucher kein starker Rückgang in Sicht, erklärte Mirko Schlossarczyk von Enervis. Hoffnung darauf, dass sich die Investition schon bald rechne, könnten sich die Betroffenen kaum machen.

Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet trotz des Koalitionsstreits nicht mit grundlegenden Änderungen an den Plänen zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen. Es werde nun im Bundestag geschaut, ob das Gesetz an der einen oder anderen Stelle präzisiert werden könne, sagte der SPD-Politiker in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit N-TV und RTL. (dpa/AFP/jW)