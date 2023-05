Etwas Neues kennenlernen

Montage jW Aufklärerische Inhalte auf allen Geräten mit dem Onlineabo

Heute kann man alle möglichen Medien abonnieren: Filme, Musik, Sport – und Nachrichten sowieso. Damit Sie zum digitalen All-you-can-eat-Buffett ein aufklärerisches Medium haben, bieten wir Ihnen an, das Onlineangebot der Tageszeitung junge Welt drei Monate lang für nur 18 Euro zu testen. Danach endet der Zugang und muss nicht abbestellt werden. Ähnlich einfach ist auch die Bestellung.

In nur drei Schritten kommen Sie zu Ihrem Onlineaktionsabo. Scannen Sie den QR-Code in unseren Anzeigen oder geben Sie in Ihren Browser jungewelt.de/onlineaktion ein. Im ersten Schritt brauchen wir Ihre Kontaktdaten für die Rechnungslegung sowie die Angabe der E-Mail, da Sie diese für die Verwendung Ihres Nutzerkontos benötigen. Eine Telefonnummer und die Einwilligung, auch angerufen werden zu dürfen (im zweiten Schritt kann diese gegeben werden), sind für unsere Qualitätssicherung sehr wichtig. So haben Sie am Ende des Testzeitraums die Gelegenheit, inhaltliche Kritik vorzubringen, aber auch die Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit unseres Onlineangebots zu bewerten. Diese Hinweise fließen in die ständigen Verbesserungen der jW ein. Bei der Zahlweise können Sie momentan zwischen Bankeinzug und Zahlung auf Rechnung wählen. Den ersten Schritt schließen Sie mit der Wahl eines Benutzernamens ab. Sie benötigen ihn später für den Login.

Danach können Sie sich über die rechtlichen Bedingungen in unseren AGB versichern und müssen diesen zustimmen. Wie schon erwähnt, freuen wir uns über Ihre Kontakteinwilligung, um unser Angebot in Zukunft optimieren zu können. Anschließend können Sie alle Daten überprüfen und gegebenenfalls ändern. Wenn Sie die Bestellung abschicken, ist der größte Teil geschafft.

Sie erhalten dann von uns eine Mail, welche die wichtigsten Angaben zusammenfasst und das Kennwort für den Login enthält. Gehen Sie mit diesen Informationen auf unsere Seite. Im Bereich rechts oben finden Sie das Anmeldefeld, auf kleinen Bildschirmen als Figur dargestellt. Mit Benutzername und Kennwort erreichen Sie den Benutzerbereich. Dort können Sie ein neues Passwort festlegen (sehr ratsam!) und vorher gemachte Angaben ändern. Sollten Sie Lesezeichen gespeichert haben, sehen Sie diese an dieser Stelle. Mit einem E-Mail-Abo können Sie sich die Ausgabe am Abend vor Erscheinen der gedruckten Zeitung in verschiedenen Dateiversionen in Ihr Postfach kommen lassen.

Nutzen Sie die drei Monate und probieren Sie alle Funktionen aus. Lesen Sie alle Artikel, ob tagesaktuell oder aus unserem Archiv (seit 1999). Kommentieren und bewerten Sie unsere Beiträge oder leiten Sie diese weiter. Das Angebot gilt explizit auch für unsere Printabonnenten, um diese Seite ihrer Zeitung kennenzulernen! In Kombination erhalten diese später beide Aboformen ab nur 7,10 Euro mehr im Monat.