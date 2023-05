Eine Unterschrift zuviel

Christophe Gateau/dpa Robert Habeck bei der Pressekonferenz am Mittwoch

Am Ende war Patrick Graichen nicht mehr zu halten. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck gab sich große Mühe, die Ausbootung seines Staatssekretärs so zu verkaufen, als habe er hier Initiative gezeigt. In einem kurzfristig anberaumten Pressestatement verkündete er am Mittwoch Graichens Entlassung. Zur Begründung verwies Habeck auf einen weiteren Verstoß Graichens gegen sogenannte Compliance-Regeln, den eine kurzfristig interne Prüfung zutage gefördert habe. »Es ist der eine Fehler zuviel«, sagte der Minister. Graichen soll im November 2022 ein Projekt des Berliner Landesverbands des BUND, in dessen Vorstand seine Schwester sitzt, per Unterschrift als förderwürdig eingestuft haben. »Diese Vorlage hätte Patrick Graichen nicht vorgelegt werden dürfen und hätte von ihm nicht abgezeichnet werden dürfen«, sagte Habeck.

Graichen stand seit April im Mittelpunkt der »Trauzeugen-Affäre«. Er hatte als Mitglied einer Findungskommission seinen Parteifreund Michael Schäfer als Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (Dena) vorgeschlagen. Dabei hatte er verschwiegen, dass dieser sein Trauzeuge gewesen war. Die Dena hat, wie am Donnerstag bekannt wurde, die Stelle des Geschäftsführers neu ausgeschrieben.

Die Koalitionspartner der Grünen bemühten sich nach der Bekanntgabe von Habecks Entscheidung, nicht den Eindruck zu erwecken, als wollten sie auf Kosten der Grünen punkten. Man habe den Schritt »mit Respekt zur Kenntnis genommen«, erklärte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Mit dem »Schlussstrich des Ministers unter eine wochenlange Debatte« verbinde die SPD die Erwartung, »dass nun wieder Sachpolitik in den Mittelpunkt rückt«. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) begrüßte den Rückzug Graichens. Er wünsche sich, »dass dies ein Befreiungsschlag für Robert Habeck ist, damit sein Ressort wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt«, sagte Kubicki dem Tagesspiegel.

Daraus dürfte allerdings nichts werden, denn der Abgang des Staatssekretärs löste umgehend einen Streit in der Ampel über den Zeitplan für das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz genannt, aus. Die FDP sprach sich dafür aus, den Zeitplan für das Projekt zu strecken, und zwar mit der Begründung, dem Parlament sei mit Graichens Weggang der Ansprechpartner für das Thema abhandengekommen. Nach dem vom Kabinett beschlossenen Entwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

»Ich halte eine Verabschiedung vor der Sommerpause für ausgeschlossen«, erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai gegenüber Bild (Donnerstag). Es sei nicht entscheidend, wann das Gesetz verabschiedet werde, sondern »dass es ein gutes Gesetz wird, das niemanden überfordert und viele Technologien ermöglicht«. Von SPD und Grünen kam prompt Widerspruch gegen die FDP-Forderung. Kühnert sagte im ZDF mit Blick auf den Abgang von Graichen: »Beide Sachverhalte haben nichts miteinander zu tun.« Es gebe keine Klimaneutralität in Deutschland, ohne dass man an die Art des Heizens herangehe. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge erklärte in der ARD, am Heizungsgesetz hätten viele Mitarbeiter von zwei Ministerien mitgewirkt. Es gebe keinen Grund für einen Aufschub. Aus der Unionsfraktion kam dagegen Unterstützung für die FDP. Der Versuch, »den unausgegorenen Habeck-Entwurf noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu peitschen«, müsse gestoppt werden, befand der CSU-Finanzpolitiker Sebastian Brehm.

Die Linkspartei, die die Causa Graichen zunächst nur zögernd aufgegriffen hatte, ging derweil den Minister offensiv an. Die Fraktionskovorsitzende Amira Mohamed Ali erklärte, durch die Fehler des Staatssekretärs sei auch Habeck »schwer beschädigt«. »Je nachdem, was jetzt noch zutage gefördert wird, muss auch sein Verbleib im Amt zur Disposition gestellt werden«, sagte sie der Rheinischen Post (Donnerstag). Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, bezeichnete Graichens Entlassung als Bauernopfer. »Offensichtlich gibt es in der grünen Wirtschaftsszene einen massiven Vetternwirtschaftskomplex«, erklärte er. Deshalb müsse es jetzt »absolute Aufarbeitung« geben, und das in allen grünen Ministerien. Timo Lange von der Organisation Lobby Control lobte Habecks Entscheidung als »richtig und konsequent«. Der Fall zeige, dass das Wirtschaftsministerium, aber auch die Bundesregierung »insgesamt, ihre Compliance-Verfahren und ihren Umgang mit Interessenkonflikten deutlich verbessern müssen«.