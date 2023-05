Krise verschärft sich

iama_sing / shutterstock.com »Letztendlich soll Journalismus in den Nachrichtenportalen der Verlage stattfinden«

Wer in und um Greiz wohnt, hat Pech. Zumindest dann, wenn sie oder er eine gedruckte Regionalzeitung lesen möchte. Die Ostthüringer Zeitung wird dort seit Mai 2023 nicht mehr ausgeliefert, es gibt sie nur noch als digitales ­E-Paper. Dem Essener Funke-Konzern, dem das Blatt gehört, ist die Zustellung zu teuer geworden.

Der Vorgang steht symbolisch für das, was mit Zeitungs- oder Pressekrise umschrieben wird. Drastische Kostensteigerungen (Papier, Energie, Mindestlohn) haben die Herstellung und den Vertrieb verteuert. Außerdem schrumpfen die Auflagen seit langem. Das war im ersten Quartal des neuen Jahres nicht anders, wie die Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bestätigen. Die verkaufte Gesamtauflage der Tageszeitungen betrug bundesweit zwölf Millionen täglich, das waren 10,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zählt man nur die zum vollen Preis abgesetzten Exemplare (Abonnement und Einzelverkauf, »harter Verkauf«), dann konnten noch 10,5 Millionen Zeitungen verkauft werden – 12,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Verlage wollen diesem Trend durch den Ausbau digitaler Angebote entgegenwirken. Damit sind sie bislang aber noch nicht sehr weit gekommen. Von den zwölf Millionen verkauften Tageszeitungen im ersten Quartal waren 2,19 Millionen E-Papers (Vorjahr 2,13 Millionen), der Rest war gedruckt. Einstweilen bleibt die Printausgabe die Basis des Geschäfts.

Die Durchschnittszahlen berücksichtigen nicht, dass es im Einzelfall unterschiedliche Entwicklungen gibt. Sechs überregionale Titel sind bei der IVW gemeldet, davon sticht das Handelsblatt durch eine stabile Auflage hervor – wegen seiner vielen E-Papers. Das andere Extrem bildet Bild, deren »harter Verkauf« in drei Jahren um 30 Prozent geschrumpft ist; sie konnte noch 823.300 Exem­plare absetzen (Vorjahr 942.400). Ähnlich sieht es bei den Regional- und Lokalzeitungen aus. Hier reicht das Spektrum vom Berliner Tagesspiegel (plus 1,2 Prozent) bis zur Hamburger Morgenpost (minus 21,9 Prozent). Die Ostthüringer Zeitung lag mit minus 6,7 Prozent in der Mitte.

E-Paper sind für die Verlage nur eine Behelfslösung, denn sie sind immer noch eine Zeitung im herkömmlichen Sinn, nur nicht mehr gedruckt. Letztendlich soll digitaler Journalismus in den Onlinenachrichtenportalen der Verlage stattfinden. Für deren Nutzung wird Geld verlangt. Ob sie rentabel sind, verraten die Verlage nicht.

Immerhin gibt es neuerdings Angaben zur Zahl der kostenpflichtigen Onlineabos, wenn auch erst von wenigen Zeitungen. Zählt man sie mit den Verkaufsauflagen (Print und ­E-Paper) zusammen, dann entsteht ein Bild von der Zahl der Menschen, die bereit sind, für die Leistungen der jeweiligen Redaktion regelmäßig Geld auszugeben – unab­hängig vom Verbreitungsweg. Die IVW nennt das »Gesamtzahl«. Springers Bild steht mit 955.800 an der Spitze, gefolgt von der Süddeutschen Zeitung (403.600), der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (257.000) und der Welt (153.000). Dabei sind jeweils nur der »harte Verkauf« und die voll bezahlten Abonnements berücksichtigt.

Im Februar 2023 haben in einer Umfrage ihres Verlegerverbands 22 Prozent aller Zeitungsverlage angegeben, dass sie schon im laufenden Jahr beim Umsatz ihre Printverluste mit Digitalerlösen ausgleichen werden, 50 Prozent wollen das bis 2027 schaffen und 80 Prozent bis 2032. Ob diese Erwartungen realistisch sind, muss sich aber erst noch zeigen.

Ein Rechenbeispiel zeigt die tieferliegende Problematik: Die vier großen überregionalen Zeitungen haben im ersten Quartal 2023 zusammen 1,77 Millionen voll bezahlte Zeitungen und Onlineabos verkauft. Vier Jahre zuvor waren es ohne Onlineabos 1,82 Millionen Zeitungen gewesen, im Jahr 2014 sogar 2,74 Millionen. Der Trend nach unten hält trotz vermehrter Onlinenutzung an. Es handelt sich nicht nur um eine Zeitungskrise, sondern um eine Krise des Journalismus.