Arbeit für 847 Jahre

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Für manche Leute der Schlüssel zu den Rätseln der Weltgeschichte: Akten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit (Berlin, 24.10.2017)

Die Szene, die seit Jahrzehnten ideologisch und materiell von der auf die »Stasi-Akten« konzentrierten »Aufarbeitung« der DDR-Geschichte lebt, wird von unerwarteter Seite unter Druck gesetzt. Der Bundesrechnungshof hat, wie am Freitag bekannt wurde, in einem »Ergänzungsband« zu den »Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes« im Jahr 2022 den seit 1995 unter der Regie der diversen »Stasi-Unterlagenbeauftragten« und neuerdings des Bundesarchivs durchgeführten Versuch, geschredderte oder von Hand zerrissene Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) wieder zusammenzusetzen, für »vollständig gescheitert« erklärt. Es gebe »hohe Kosten«, aber »keinen Fortschritt«.

28 Jahre nach Beginn der Rekonstruktion seien lediglich 3,2 Prozent der in über 15.000 Säcken gesammelten Schnipsel wieder zusammengesetzt worden (und nur 0,1 Prozent digital). Das Digitalisierungsprojekt mit einem Preisschild von 17 Millionen Euro habe keinen Erfolg gehabt. Zweifel am wissenschaftlichen Wert der Aktion gibt es schon lange; grundlegend neue Erkenntnisse über das MfS haben die bislang zusammengesetzten Akten nicht gebracht.

Das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik hat sich seit 2007 mit der digitalen Rekonstruktion der geschredderten Akten befasst. In einem »Testlauf« sollten zunächst die Schnipsel aus 400 Säcken wieder lesbar gemacht werden. Bis 2014 wurden aber nur 23 Säcke mit 91.000 Seiten bearbeitet, danach gar keine mehr. Angelegt war das Pilotprojekt zunächst auf zwei Jahre, wurde aber trotz der »unausgereiften« Technik verlängert.

»Bei diesem Arbeitstempo wären die Unterlagen erst in rund 847 Jahren wiederhergestellt«, heißt es in dem Prüfbericht lakonisch. Das Institut sei »offensichtlich nicht in der Lage«, die Unterlagen zu rekonstruieren. Die Rechnungsprüfer werfen insbesondere den verantwortlichen Staatsministern für Kultur und Medien der vergangenen zehn Jahre böse Blicke zu. Trotz wiederholter Hinweise seien sie untätig geblieben.