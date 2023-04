Bergers letzter Kampf

Arne Dedert/dpa Damals noch recht frisch: Angeklagter Steueranwalt Hanno Berger im Juni 2022 in Wiesbaden

Dieser Mann kämpft seinen letzten Kampf. Sein grauer Anzug ist von den zahlreichen Auftritten im Gerichtssaal verbeult und zerknittert. Hanno Berger ringt seit seiner Festnahme am 7. Juli 2021 in der Schweiz darum, seine Unschuld zu beweisen. Der 72jährige Jurist klagte am Freitag vor dem Landgericht Wiesbaden darüber, welche »immense Belastung« die bald zwei Jahre Untersuchungshaft für ihn seien. Doch zugleich wirft der Steueranwalt durch seine unendlichen Monologe auch an diesem Tag erneut die Planung der 6. Großen Wirtschaftsstrafkammer über den Haufen.

Die Vorsitzende Richterin Kathleen Mittelsdorf wollte die Beweisaufnahme endlich schließen. Seit März 2021 schleppt sich der Prozess jetzt hin. Die hessische Generalstaatsanwaltschaft hält Berger für den geistigen Vater des »Cum-Ex«-Steuerbetrugssystems, durch das dem deutschen Staat ein Schaden von zehn bis zwölf Milliarden Euro entstanden sein soll. Dabei wurde Unternehmen die Kapitalertragssteuer mehrfach erstattet, obwohl sie nur einmal entrichtet wurde. Hinzu kommen die Steuerausfälle von geschätzten 28,5 Milliarden Euro durch »Cum-Cum«-Betrug: Ausländische Investoren bekamen die Steuer zurück, obwohl sie ihnen rechtlich nicht zustand.

Überraschend stellt Berger am Freitag einen neuen Beweisantrag. Dabei bringt er jetzt das EU-Recht ins Spiel. Genauer: Die im Mai 1998 beschlossene Finalitätsrichtlinie. Sie soll den freien Handel von Aktien und Wertpapieren sichern. Berger interpretiert dieses juristische Paket unter anderem so: Es stelle »eine Diskriminierung der ausländischen Kapitaleigner« dar, wenn ihnen die Kapitalertragssteuer nicht zurückerstattet werde. Das BRD-Steuerrecht müsse deshalb »angepasst« werden.

Im Gerichtssaal haben die Beteiligten längst ihre eigene Strategie entwickelt, um mit den langen Vorträgen Bergers umzugehen. Die Vorsitzende Richterin zum Beispiel verdeckt ihr Gesicht mit der Hand. Die Justizwachtmeister kämpfen mit geschlossenen Augen gegen den Schlummer. Beide Pflichtverteidiger, die ihr Mandat schon einmal niederlegen wollten, blicken starr geradeaus. Sie haben keinen Einfluss auf ihren Mandanten mehr, der ihre Ratschläge weitgehend ignoriert.

Bald wird klar: Der Terminplan des Gerichts ist nicht zu halten. Schließlich steht fest: Das Urteil soll jetzt erst am 30. Mai verkündet werden. Vorher erhält der Angeklagte mehrere Tage lang Gelegenheit zu einem ausführlichen »letzten Wort«. Das Gericht ist bemüht, auf keinen Fall Anlässe für eine Revision etwa durch den Vorwurf mangelnden rechtlichen Gehörs zu schaffen. Kurz sorgt Berger für Erheiterung, als er das Ringen zwischen Verteidigung und Gericht um Verhandlungstermine mit den Worten unterbricht: »Ich kann immer!«

960 Seiten umfasst die Anklageschrift, Zehntausende von Seiten zählen die Ermittlungsakten. Über Jahre hatte die Ermittlungsgruppe »Duplo« der Steuerfahndung Beweise für schweren Steuerbetrug zusammengetragen. Auch an diesem Tag werden wieder entlarvende E-Mails in die Verhandlung eingeführt. So hatte das Team Bergers herausgefunden und durch Gutachten prüfen lassen, in welchen Ländern außerhalb Deutschlands die Cum-Ex-Tricks funktionieren würden. Die Steuerfachleute untersuchten die Situation in Spanien, Belgien, der Schweiz, den USA, Schweden, Österreich, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Ungarn, Irland, Polen und Finnland. Dabei war den Anwälten sehr wohl klar, dass ihre Tricks gegen geltendes Recht verstoßen würden. In den Mails finden sich verräterische Einschätzungen wie zum Beispiel: »The perfect crime – nicht zu erkennen!« oder auch »Wäre sogar strafbar!« oder »Ist aber keinesfalls steuerrechtlich zulässig.« Ein Land wurde aus einem besonderen Grund verworfen: Malta sei »zu klein«, sein Kapitalmarkt zu überschaubar.

Die Staatsanwaltschaft wirft Bergers Team, das in der Spitze mehr als 130 Experten umfasste, »kollusives Zusammenwirken« bei seinen Straftaten vor. Das empört den Angeklagten besonders: »Im Steuerrecht gibt es kein kollusiv!«