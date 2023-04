Längst kein Haken dran

IMAGO/Emmanuele Contini Suppe auslöffeln: Bundeskanzler Olaf Scholz würde »Cum-Ex« gerne hinter sich lassen

Olaf Scholz (SPD) kann den »Cum-Ex«-Skandal nach wie vor nicht abhaken. Der Bundeskanzler hatte im vergangenen Jahr erklärt, es gebe über eine mögliche politische Einflussnahme keine Erkenntnisse und man möge das Thema doch endlich ruhen lassen. Nun hat es die Union im Bundestag wieder auf die Tagesordnung gesetzt.

Am Dienstag erklärte Matthias Hauer, Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss des Bundestags, es gebe immer noch viele Widersprüche und Ungereimtheiten aus Scholz’ Amtszeit als Erster Bürgermeister von Hamburg. Ein Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft habe sie bisher nicht aufklären können. Und die Regierungskoalition habe auch mehrfach verhindert, Scholz vor den Finanzausschuss des Bundestags zu laden. Aus diesen Gründen sei nun ein Untersuchungsausschuss des Bundestags unausweichlich.

Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg kündigte an, den Ausschuss in der ersten Parlamentswoche nach den Osterferien beantragen zu wollen. Der Beschluss gilt als sicher: CDU und CSU verfügen allein über die notwendige Anzahl der Stimmen, um ihn einberufen zu können. Ein Viertel aller Parlamentarier muss den Antrag unterstützen. Die Unionspolitiker bauen aber darauf, dass sie auch von anderen Fraktionen unterstützt werden. Vor diesem Hintergrund zeigte sich Middelberg zuversichtlich, dass das Gremium noch vor der Sommerpause mit der Arbeit beginnen könne.

Bei den »Cum-Ex«-Geschäften ließen sich Finanzakteure über ein ausgeklügeltes System Steuern erstatten, die sie nie gezahlt hatten. Im Zentrum der Hamburger Affäre standen die Gesellschafter der Warburg-Bank, Christian Olearius und Max Warburg. In den Jahren 2016 und 2017 trafen sie sich mehrmals mit Scholz in dessen Amtszimmer. Im Anschluss ließ die Finanzverwaltung eine Steuerrückforderung in Höhe von 47 Millionen Euro gegen die Bank verjähren. Weitere 43 Millionen Euro wurden erst 2017 eingefordert, nachdem das Bundesfinanzministerium interveniert hatte.

Der Verdacht kam auf, Scholz könnte davon gewusst haben – oder noch schlimmer: Er könnte veranlasst haben, dass die Finanzbehörde der Hansestadt die Steuern entgegen der ursprünglichen Planung nicht zurückfordert. Scholz hatte dies stets kategorisch abgestritten – doch Zweifel sind geblieben, zumal er die Treffen erst nach ihrem Bekanntwerden einräumte. Worüber bei den Treffen gesprochen wurde, daran kann sich Scholz angeblich auch nicht mehr erinnern.

Middelberg zufolge soll der Untersuchungsausschuss jetzt prüfen, ob diese Erinnerungslücken glaubhaft sind. Anders als bei strafrechtlichen Ermittlungen gelte hier nicht der Grundsatz »im Zweifel für den Angeklagten«. Indizien, die für eine politische Einflussnahme in dem Steuerfall Warburg sprechen, seien »reichhaltiger geworden«. Hauer erklärte, Scholz solle selbst das größte Interesse daran haben, reinen Tisch zu machen. Es gehe schließlich um seine Glaubwürdigkeit.

Die SPD stellte sich demonstrativ hinter ihren Bundeskanzler und warf den Christdemokraten vor, aus »parteitaktischen Interessen« den Untersuchungsausschuss einsetzen zu wollen. »Das Thema ist parlamentarisch und gesellschaftlich vollumfänglich aufgearbeitet und transparent«, erklärte Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, gegenüber dpa. Die Union bringe Behauptungen vor, die längst widerlegt seien, polterte Mast. Außerdem habe der 2020 in Hamburg eingesetzte Untersuchungsausschuss alle Fragen geklärt. Tatsächlich konnte das Gremium nach zweieinhalb Jahren keinen Beweis für eine politische Einflussnahme erbringen.

Dass es sich bei dem Vorhaben der Christdemokraten um ein politisches Ränkespiel handelt, ist wahrscheinlich. Die behaupteten Widersprüche und offenen Fragen in dem Fall werden jedoch auch von anderen Fraktionen gesehen. Der finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, Christian Görke, betonte gegenüber dpa, dass sie aufgeklärt werden müssten. »Ein Untersuchungsausschuss scheint notwendig, da sich der heutige Bundeskanzler weiter weigert, sich den Fragen im Finanzausschuss des Bundestags zu stellen.«