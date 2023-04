»Klassenkampf führen«

Michel Euler/AP/dpa »64 Jahre – nein!«: CGT-Aktion vom Mittwoch am Pariser Arc de Triomphe

Es war ein sehr kurzes Treffen: Am Mittwoch sind in Frankreich die in der »Intersyndicale« kooperierenden Gewerkschaften einer Einladung der Regierung gefolgt und haben Premierministerin Élisabeth Borne getroffen. Doch bereits nach wenigen Minuten wurde die Zusammenkunft beendet, weil »kein Dialog möglich ist«, wie die Gewerkschaften danach mitteilten. »Wir haben der Premierministerin erneut gesagt, dass es keinen anderen demokratischen Ausweg als die Rücknahme der Rentenreform geben kann. Die Premierministerin hat geantwortet, sie wolle an ihrem Vorhaben festhalten, eine schwerwiegende Entscheidung«, sagte Cyril Chabanier von der Gewerkschaft CFTC im Namen der »Intersyndicale«.

»Wir appellieren an die Weisheit des Conseil constitutionnel, der den gerechten Zorn der Arbeiterinnen und Arbeiter hören muss«, erklärte der Gewerkschafter weiter. Das Verfassungsgericht soll am 14. April über die Reform entscheiden. Experten halten es für möglich, dass die »Rentenreform« dann gestoppt wird, da die in der Verfassung vorgesehenen demokratischen Abläufe im Parlament nicht respektiert wurden, sprich: die Debattenzeit stark verkürzt wurde, Anträge der Opposition nicht behandelt wurden und die »Reform« am Ende per Dekret an der Nationalversammlung vorbei durchgesetzt wurde.

Der Generalsekretär der CFDT, Laurent Berger, erklärte nach dem Treffen mit Borne deshalb, dass »wir gerade eine schwere demokratische Krise erleben«. »Die Premierministerin hat uns eine Absage erteilt, und wir werden auf der Straße antworten«, sagte die neue Generalsekretärin der CGT, Sophie Binet, und verwies auf den an diesem Donnerstag stattfindenden elften großen Protesttag gegen die »Rentenreform«.

Premierministerin Borne dagegen scheint die Realität neu zu erfinden und sprach nach der Zusammenkunft von einem »wichtigen Treffen«, »auch auch wenn unsere Meinungsverschiedenheiten über das Renteneintrittsalter es nicht erlaubt haben, gründlich zu diskutieren.«

Auch wegen solcher provokativen Aussagen ist die Wut der Franzosen und die Entschlossenheit der Gewerkschaften weiter groß. Am Mittwoch besetzten CGT-Mitglieder den Pariser Arc de Triomphe und entrollten ein riesiges Banner mit der klaren Botschaft: »64 ans c’est non!« (64 Jahre – nein!) In Lyon wurde gleichentags eine Raffinerie besetzt, in Saint-Étienne eine Autobahn blockiert und das Industriegebiet in der Hafenstadt Le Havre vollkommen stillgelegt, um hier nur einige Aktionen der zum Teil seit einem Monat durchgehend streikenden Arbeiter zu benennen.

Um die Regierung »endlich in die Knie zu zwingen«, fordern radikalere Gewerkschafter wie Olivier Mateu von der CGT, »dass die vereinigten Gewerkschaften zum unbefristeten Generalstreik aufrufen sollen«. Mateu fasste die Situation am Mittwoch auf Twitter so zusammen: »Diese Regierung hat nur ein einziges Ziel: Frankreich zum Champion der Milliardäre zu machen. Das nennt man Klassenkampf, und wir müssen ihn führen und gewinnen. Es gibt kein Zurück mehr.«

Innerhalb der CGT wird aktuell darüber debattiert, ob man weiter mit den vereinigten Gewerkschaften große Protesttage organisieren oder doch lieber zu einer offensiveren Strategie übergehen sollte. Auf dem CGT-Kongress in der vergangenen Woche wurde deshalb heftig gestritten. Die neugewählte Generalsekretärin Binet will die Allianz mit den sieben anderen großen Gewerkschaften unbedingt beibehalten, versucht aber gleichzeitig, diese zu radikaleren Maßnahmen zu bewegen. Die CGT-Mitteilung vom Mittwoch nachmittag kann als eine solche Bemühung gewertet werden. Darin heißt es: »Macron setzt seine brutale Repression fort und hebelt die Demokratie weiter aus. (…) Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, lasst uns die Maßnahmen ausweiten, um zu gewinnen!«