Meta entlässt weiter

Der Kahlschlag im Silicon Valley geht weiter: Nach den Massenentlassungen im November, von denen 11.000 Menschen betroffen waren, kündigte Meta-Chef Mark Zuckerberg vergangene Woche an, weitere Tausende Beschäftigte rauswerfen zu wollen. »Wir gehen davon aus, dass wir unser Team um etwa 10.000 Personen verkleinern und etwa 5.000 zusätzliche offene Stellen, die wir noch nicht besetzt haben, schließen werden«, verlautbarte er. Betroffen wäre rund ein Viertel des noch verbleibenden Personals.

Schlechte Nachrichten für die Betroffenen und ihre Familien, gute Nachrichten aber für die Aktionäre. Nach der Ankündigung legte der Kurs der Meta-Wertpapiere von umgerechnet 169 auf 189 Euro deutlich zu und stabilisierte sich auf dem erhöhten Niveau. Zuckerberg stellte auch gleich weitere Einschnitte in Aussicht. 2023 will er als »Jahr der Effizienz« und die neuerliche Entlassungswelle als Teil einer umfassenden Umstrukturierung verstanden wissen. Ganze Managementebenen sollen wegfallen, um den Konzern schlanker aufzustellen. Projekte, die nicht genug Rendite abwerfen, werden gnadenlos eingestampft.

Insgesamt will Zuckerberg den Ankündigungen zufolge jährlich rund fünf Milliarden Euro einsparen. »Wir sollten uns darauf einstellen, dass diese neue wirtschaftliche Realität noch viele Jahre anhalten wird«, drohte er bereits mit weiteren Einschnitten. Damit reagiert er auch auf die miese Entwicklung der Geschäftszahlen in der jüngeren Vergangenheit. 2022 war der Gewinn von 39,4 auf 23,2 Milliarden US-Dollar deutlich gesunken. Druck geht vor allem von der Stagnation bei den Facebook-Nutzerzahlen sowie sinkenden Werbeeinnahmen – der zentralen Einnahmequelle des Konzerns – aus.

Außerdem entpuppt sich das Metaverse mehr und mehr als Milliardengrab. Das Unternehmen pumpt jährlich mehr als zehn Milliarden US-Dollar in die Entwicklung virtueller Welten. Dahinter steckt die These, dass diese die Zukunft des Internets sind – das Web 3.0. Und die Hoffnung, sich dort durch frühzeitige Megainvestments ähnlich gut positionieren zu können wie im plattformbasierten Web 2.0. Beides ist allerdings fragwürdig und die Strategie entsprechend riskant. Auch beim »Reality Lab«, in dem die Entwickler am Metaverse tüfteln, sollen die Ausgaben nun sinken.

Der wirtschaftliche Ausblick von Meta ist aus noch mehr Gründen mit viel Unsicherheit behaftet. Verluste bei den Werbeeinnahmen drohen auch durch die Datenschutzregeln der EU (DSGVO). In der vergangenen Woche erklärte die österreichische Datenschutzbehörde DSB nach einer Klage des Datenschutzvereins Noyb die Trackingtools »Facebook Login« und »Meta Pixel« für rechtswidrig. Mit diesen verfolgt der Konzern das Verhalten seiner Nutzer im Internet, um zwecks Werbepersonalisierung Profile zu bilden. Eine Strafe wurde zwar nicht verhängt, ein Ende des Trackings hätte jedoch erhebliche negative Auswirkungen auf das Geschäftsmodell.

Positive Auswirkungen auf die Geschäftszahlen dürfte sich die Meta-Führung hingegen von den Verboten der Tik-Tok-App des chinesischen Konkurrenten Bytedance erhoffen, die derzeit im Westen um sich greifen. Zahlreiche Staaten, allen voran die USA, haben die Nutzung auf Endgeräten staatlicher Stellen verboten. Zuletzt forderte die US-Regierung Bytedance auf, Tik Tok aus dem Unternehmen abzuspalten, und drohte, anderenfalls die Anwendung gänzlich zu verbieten. Die Marktanteile würden wohl zu einem großen Teil an Instagram, die Alternative aus dem Hause Meta gehen.

Das Techbeben geht jedenfalls erst mal weiter. Und spektakuläre Fälle wie die beiden Kündigungswellen bei Meta oder die jüngsten Massenentlassungen bei der Onlinehandelsplattform Amazon und dem Kurznachrichtendienst Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. So hatte das Analyseportal Layoffs.fyi ermittelt, dass in der US-Techbranche seit Anfang 2022 insgesamt rund 290.000 Arbeitsplätze abgeschafft wurden – 40 Prozent davon seit Beginn des laufenden Jahres.